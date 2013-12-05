Beşir Atalay AKP'nin İzmir adayını açıkladı!

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, dün Meclis’teki grup toplantısında AKP’nin Hatay Belediye Başkanı adayı olduğu ilan edilen Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay’da AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Üç bakan burada, il binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Sadullah Ergin'in, Hataylıların evladı olduğunu ancak kendilerinin başkentten onu tekrar Hataylılara teslim etmeye geldiklerini ve Hatay'ın şanslı bir il olduğunu söyleyen Atalay, "En başarılı bakanlarımızdan birini buraya gönderiyoruz. AKP ezberleri bozan bir parti. Hep böyle yeni atılımlar yapar, şaşırtır. Bu dönem ülke genelinde, genel politikalarda hamdolsun çok büyük adımlar atıldı ama yerel yönetimlerde de o başarılı arkadaşlarımıza ihtiyaç var. Onun için Sadullah Bey'i kendi iline, yeni de büyükşehir oldu, 'git orayı Türkiye 'nin en iyi yaşanabilir illerinden biri yap' diye gönderiyoruz. Türkiye'yi imar eden en başarılı bakanlarımızdan Binali Bey'i de inşallah gelecek hafta İzmir'e uğurlayacağız, oraya götüreceğiz. Farklı bir hükümet, partiyiz" dedi. Önemli demokratikleşme çalışmalarını Bakan Ergin ile yürüttüklerine dikkati çeken Atalay, şöyle dedi:

"Şimdi o gidiyor diye kaygı ediyorum. Demokratikleşme paketleri, Türkiye'nin demokrasisinin daha da ilerlemesi konusunda kabinede benim en yakın işbirliği yaptığım arkadaşımdı. Hatay'ın iklimine uygun. Hatay, çok renkliliğin, sesliliğin, farklılıkların bir arada yaşadığı sembol bir ilimiz. Medeniyet zenginliğinin en önemli somut ifadelerinden biri. Sadullah, burada yetişmiş, bu farklılıkların bir arada huzurla, kardeşlikle yaşamasının önemini çok iyi bilen birisi. Onu Ankara 'ya kabineye getirdi. Hatay'ın bu atmosferini, buradan aldıklarını Adalet Bakanlığı'na getirdi, Avrupa'ya taşıdı. Onun için Hataylılar ne kadar övünse azdır."

Bakan Ergin, amaçlarının Hatay'ı Türkiye'nin en gelişmiş ilk 5 ili arasına sokmak olduğunu söyledi. Bugün itibariyle adaylık çalışmalarına başladığını belirten Ergin, tüm partililerden kapı kapı dolaşarak oy istemelerini rica etti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ise, Hatay'ın AKP iktidarı döneminde yaşadığı gelişmelere dikkat çekti. Yıldırım, bir arpa boyu yol alıp uzun uzun konuşanların aksine, uzun uzun yollar yapıp bir arpa boyu konuşan bir hükümet olduklarını söyledi.