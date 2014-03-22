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Beşir Atalay: 50 civarında hasta tutuklu veya hükümlü tahliye olacak

91 KCK'lının tahliye talebinin reddedilmesini değerlendiren Beşir Atalay, 'O yargının kararı' dedi

22 Mart 2014 10:53

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 40-50 civarında hasta tutuklu veya hükümlünün, seçimden sonra tahliye olacağını söyledi.

Atalay, Habertürk televizyonunda katıldığı programda, çözüm sürecinin iki ayaklı yürüdüğünü belirterek, İmralı’ya devletin kurumlarının ve istihbarat teşkilatının gidip görüşme yaptığını söyledi. BDP’lilerin de İmralı’yı gittiğini ifade eden Atalay, “BDP’liler çok önemli bir fonksiyon üstlendiler. Siyasi parti olarak şu anda onlar aslında bir anlam ve değer kazandılar” diye konuştu.

Beşir Atalay, Ergenekon sanıklarının tahliye edildiğinin ancak 91 KCK’lının “dağa gidebilirler” gerekçesiyle tahliye edilmediğinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: “O, tabii yargının kararı. Neticede biz, yasal düzenlemeyi yaptık. Orada bir ayrımımız da yok, KCK’lıdır veya başka şekilde. Yasal sınır 5 yıl, 5 yılın üzerinde tutuklu tutamazlar. KCK için de bu geçerli.”

Hasta tutuklular veya hükümlüler için özel bir çalışma yaptıklarını bildiren Atalay, şöyle devam etti: “Eğer Adli Tıp, gerçekten bunların hastalığıyla ilgili rapor veriyorsa ve cezaevinde bunların tedavisinin zorluğu ile ilgili rapor veriyorsa bunların hemen tahliyesi gerekir. İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız, bu konuyla ilgili çalışma yürütüyorlar. Şu günlerde bir tane tahliye oldu, ama diğerleri de tahliye olacak. Yani 40-50 civarında da tahliye olacak. Eğer hastaysa, raporu varsa diğer konuları gündemde tutmamalısınız. Kanun böyle diyor. Eğer Adli Tıp, bunların rahatsızlığını tespit ediyor, raporunu veriyor, cezaevinde kalmasının sakıncalı olduğunu belirtiyorsa bunların tahliyesi gerekir. Seçimden sonra bunların tahliye olacağını zannediyorum.”

 

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