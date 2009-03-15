Beşir, Arap Zirvesi'ne katılacak

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), hakkında tutuklama emri çıkardığı Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in, bu ay sonunda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek Arap Zirvesi'ne katılacağı bildirildi.



Katar'ın Hartum'da bulunan özel temsilcisi Hamad bin Nasır, Katar emirinin Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i Doha'da bu ay sonunda düzenlenecek Arap Zirvesi'yle, Arap-Latin Amerika Zirvesi'ne davet ettiğine ilişkin resmi mektubunu ilettiğini belirtti.



Sudan Dışişleri Bakanı Ali Karti de bu mektuba cevaben, "Devlet Başkanı el Beşir bu iki zirveye katılacaktır" dedi.



Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Devlet Başkanı Ömer El Beşir hakkında Darfur'da insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemekten tutuklama emri çıkarmıştı.-