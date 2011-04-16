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Spor

BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI İSTANBUL (A.A) 

16 Nisan 2011 02:11

-BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI İSTANBUL (A.A)  - 15.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği önünde 2-0 öne geçen Beşiktaş, bu üstünlüğünü koruyamayarak, maçtan 2-2 berabere ayrıldı ve 1 puanla yetindi. Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Beşiktaş, maç fazlasıyla ve gol averajıyla Kayserispor'u geçerek, 5. sıraya çıktı. İstanbul'dan 1 puanla ayrılan Gençlerbirliği ise puanını 35'e yükseltti. -GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA YENİLMİYOR- İstanbul deplasmanında 2-0 yenilgiden 2-2'lik beraberliği yakalayan Gençlerbirliği, rakip sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Deplasmanda son mağlubiyetini 27 Ocak 2011 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında alan başkent temsilcisi, daha sonra rakip sahalarda lig ve kupada oynadığı 8. maçtan da mağlup ayrılmadı. Gençlerbirliği, ikisi kupa, altısı ligde olmak üzere rakip sahadaki son 8 resmi maçından 4'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı. -MUSTAFA PEKTEMEK'TEN GOLLERE DEVAM- Gençlerbirliği'nin formda oyuncusu Mustafa Pektemek, gollerine Beşiktaş maçında da devam etti. Takımına 2-2 beraberliği getiren golü atan Mustafa, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı. Bu arada, Mustafa'nın golü öncesi gelişen Beşiktaş atağında topu kaptıran İsmail Köybaşı, maçın son anlarında aynı hatayı tekrarlayınca taraftarlardan tepki gördü. -SİMAO  5. GOLÜNÜ ATTI- Beşiktaş'ın, ligin devre arasında renklerine kattığı Simao Sabrosa, siyah-beyazlı forma altında 5. golünü attı. Ligde Bucaspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarının ardından üçüncü kez fileleri havalandıran Portekizli futbolcunun Ziraat Türkiye Kupası'nda da Gaziantepspor'a 2 golü bulunuyor. Simao, gol sevincini ellerini kartal pençesi yaparak yaşadı. -''KÜMEDE KAL GALATASARAY, KUPAYI AL FENERBAHÇE''- Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının 52. dakikada 2-0 öne geçmesinin ardından ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu. Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray için ''Kümede kal Galatasaray'' diye tempo tutan taraftarlar, Türkiye Kupası'nı 28 yıldır kazanamayan Fenerbahçe için de ''Kupayı al Fenerbahçe'' diye bağırdı. -BEŞİKTAŞ'IN CUMA ŞANSSIZLIĞI- Beşiktaş, cuma günü oynadığı karşılaşmalarda genelde yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini ekledi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son 2 sezonda cuma günü oynadığı 13. maçta 9. kez puan yitirdi. Haftanın açılış maçlarında genelde puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, son 2 sezondaki cuma maçlarında sadece 4 kez 3 puana ulaşırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi. Beşiktaş'ın, Süper Lig'de son 2 sezonda cuma günü oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: 2010-2011 Sezonu:   Tarih               Maç             Sonuç ----------   ----------------------   ----- 10.12.2010   Eskişehirspor-Beşiktaş    2-0 21.01.2011   Beşiktaş-Bucaspor         5-1 11.03.2011   Manisaspor-Beşiktaş       0-0 15.04.2011   Beşiktaş-Gençlerbirliği   2-2 2009-2010 Sezonu:   Tarih                Maç            Sonuç ----------   ----------------------   ----- 07.08.2009   İBB Spor-Beşiktaş         1-1 28.08.2009   Beşiktaş-Gaziantepspor    0-0 04.12.2009   Beşiktaş-Diyarbakırspor   0-0 18.12.2009   Beşiktaş-Bursaspor        2-3 29.01.2010   Antalyaspor-Beşiktaş      0-1 05.02.2010   Beşiktaş-Gençlerbirliği   4-1 19.03.2010   Kasımpaşa-Beşiktaş        2-2 02.04.2010   Ankaragücü-Beşiktaş       0-0 07.05.2010   Beşiktaş-Manisaspor       2-0

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