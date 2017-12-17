Beşiktaş'tan zirve inadı: Osmanlıspor'a gol oldu yağdı

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Osmanlıspor'u ağırlayan Beşiktaş misafirini 5-1mağlup etti ve averaj ile 3. sıraya yükselerek zirvede yeniden söz sahibi oldu.

Beşiktaş'ın gollerini 32,43 ve 52. dakikalarda Babel, 75. dakikada Negredo ve 87. dakikada Cenk Tosun atarken, Osmanlıspor'un tek golü 90+2'de Serdar Güler'den geldi

Maça baskıyla başlayan Beşiktaş henüz 2. dakikada Negredo ile golü buldu fakat ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş ilk yarıda sağ ve sol kanattan yapılan ortalarla rakibini bunaltmaya başladı.

Adriano'nun ortasında topa şık vuran Babel takımını 32. dakikada öne geçirdi.

İlk golden 11 dakika sonra yine Babel ile 43. dakikada golü bulan Beşiktaş, 26 orta yaptığı ilk yarıyı 2 farkla önde kapattı.

İkinci yarıya da tempolu başlayan siyah-beyazlılar 52. dakikada Tosic'in pasında yine Babel ile farkı 3'e taşıdı.

Sezon boyunca gol yollarında etkisiz kaldığı için eleştirilen Negredo 75. dakikada Talisca'nın kaleciden dönen şutunu iyi takip etti ve takımının 4. golünü atan isim oldu.

Maça ilk 11'de başlamayan Cenk Tosun 82. dakikada Talisca'nın yerine oyuna girdikten sadece 5 dakika sonra sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla farkı 5'e çıkardı.

Maçın içinde kontrataklarla fırsat bulan Osmanlıspor yine bir kontraatak sonucu 902+2'de Serdar ile tek golünü buldu.

Maç bu skorla sona ererken Beşiktaş 30 puana ulaşarak averajla 3. sıraya yerleşti ve zirve mücadelesinde 'Bende varım' dedi.

Maçın Özeti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'1 Mücadele Osmanlıspor'un vuruşu ile başladı.

Osmanlıspor atağında Sokol Cikalleshi ofsayta düşüyor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

'2 Quaresma'nın pasında Negredo topu ağlara topukla gönderdi fakat ofasyt kararı verildi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'3 Beşiktaş atağında Anderson Talisca ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'6 Gary Medel uzun oynuyor.

Ricardo Quaresma topu ceza sahasına doğru kaldırıyor.

Kaleci kontrol etti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

'7 Gökhan Gönül, Adrien Regattin ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Raheem Lawal rakibi Gary Medel adlı oyuncuya dirsek atarak faul yapıyor ve sarı kart görüyor.

Talisca'nın serbest vuruşu kalecide kaldı.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'9-10 Vaclav Prochazka savunmada hata yaptı.

Karcemarskas topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Ricardo Quaresma orta yapıyor.

Prochazka topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Serdar Gürler, Anderson Talisca ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'11 Gökhan Gönül orta yapıyor.

Karcemarskas çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'13 Ricardo Quaresma topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'14-15-16 Ricardo Quaresma orta yapıyor, ancak takım arkadaşı geç kalıyor ve bu ortadan yararlanamıyor.

Raheem Lawal tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

Ricardo Quaresma sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Dusko Tosic kötü bir dokunuşla topu kontrol edemiyor ve takım arkadaşının ortasından yararlanamıyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'18 Ricardo Quaresma orta yapıyor.

Atiba boş pozisyonda kötü bir kafa vuuşu yapıyor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'19 Gökhan Gönül, Adrien Regattin ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Sokol Cikalleshi ofsayta düşüyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'20 Sokol Cikalleshi, Anderson Talisca adlı oyuncuya arkadan faul yapıyor ve serbest vuruş veriliyor

Quaresma serbest vuruşu kullandı, kaleci kontrol edemedi ve Babel vurmadan önce Musa’ya faul yaptı.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'21-22-23 Ricardo Quaresma serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Zydrunas Karcemarskas topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Alvaro Negredo, Zydrunas Karcemarskas adlı oyuncuya müdahale ediyor ve durduruyor. Serbest vuruş veriliyor.

Ricardo Quaresma topu ceza sahasındaki takım arkadaşı ile buluşturmaya çalıştı, ancak yaptığı orta rakip oyuncu tarafından uzaklaştırıldı.

Tiago Pinto tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

Ricardo Quaresma sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Lawal topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Ricardo Quaresma orta yapıyor.

Maxsoe topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Gary Medel gole gidiyor, ancak yaptığı vuruş kaleyi bulmuyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'25-26 Serdar Gürler mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Gary Medel adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor ve sarı kartı görüyor.

Dusko Tosic, Raheem Lawal ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

Adrien Regattin serbest vuruştan ceza sahasına orta yapıyor.

Beşiktaş defansı uzaklaştırıyor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'27 Musa Çağıran, Ricardo Quaresma adlı oyuncuya arkadan faul yapıyor ve serbest vuruş veriliyor

Ricardo Quaresma orta yapıyor.

Lawal topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor

Babel topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

Quaresma gole gidiyor, ancak yaptığı vuruş kaleyi bulmuyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'29 Vaclav Prochazka harika bir sezgiyle gelişecek tehlikeli atağı engelliyor.

Gary Medel, Raheem Lawal adlı oyuncuya müdahale ediyor ve durduruyor. Serbest vuruş veriliyor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

'31 Anderson Talisca, Musa Çağıran ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'32 Ricardo Quaresma orta yapıyor.

Prochazka topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

GOL! Adriano orta yapıyor Babel’in kafa vuruşu ağlara gidiyor 1-0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'34-35 Cikalleshi tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

Adrien Regattin sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor

Fabri uzanıyor ve Özer Hurmacı tarafından vurulan voleyi çıkartıyor. Çok önemli bir gol fırsatı kaçtı!

Regattin sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Pepe tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'36-37 Beşiktaş şimdi kontraatağa kalkıyor.

Ryan Babel kaleciyle karşı karşıya kaldı pasını Quaresma’ya verdi

Karcemarskas net bir gol pozisyonunu kurtardı! Ricardo Quaresma önemli bir gol pozisyonu yakaladı, ama Zydrunas Karcemarskas harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

Pepe, Andreas Maxsoe ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'38-39 Alvaro Negredo tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Tiago Pinto faule maruz kalan oyuncu.

Serdar Gürler ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'40 Tosic'in pasında Negredo şutu çekiyor kaleci kornere çeliyor

Quaresma orta yaptı, Musa kafayla uzaklaştırdı.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'41 Gökhan Gönül sakatlık geçiriyor ve tedavisi sağlık görevlileri tarafından yapılıyor.

Atiba yerde kaldı serbest vuruş hızlı kullanıldı

------------------------------------------------------------------------------------------------------

'43 GOL!Quaresma'nın ortasında Babel kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor 2-0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'45 Maçın dördüncü hakemi dakika uzatma oynanacağını gösterdi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'45+2 Alvaro Negredo, Musa Çağıran ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Hakem ilk yarıyı sona erdiriyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

İkinci yarı

------------------------------------------------------------------------------------------------------

'45 İkinci yarı Beşiktaş'ın vuruşu ile başladı.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

'48 Anderson Talisca orta yapıyor.

Prochazka topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Sokol Cikalleshi, Anderson Talisca ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

'49-50 Ricardo Quaresma tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

Ricardo Quaresma sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Karcemarskas çıkıp topa sahip oluyor ve tehlikeyi geçiştiriyor

Ricardo Quaresma, Avdija Vrsajevic ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Serdar Gürler, Fabri ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'51 Adriano rakibi Raheem Lawal adlı oyuncuya dirsek atarak faul yapıyor.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

'52 GOL! Tosic'in pasında hızlı çıkan Beşiktaş Babel ile 3. golü buluyor. 3-0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'55-56-57 Serdar Gürler topu ileri taşıyarak pozisyon yaratmaya çalışıyor…

Sokol Cikalleshi tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Beşiktaş şimdi kontraatağa kalkıyor.

Ricardo Quaresma orta yapıyor.

Prochazka tehlikeyi uzaklaştırıyor, ama topu kornere atmak zorunda kalıyor…

Ricardo Quaresma sol taraftan kullanıyor.

Ricardo Quaresma uzak mesafeden harika bir vuruş yapıyor ve top direkten geri geliyor!

Atiba Hutchinson tarafından çekilen şutta top rakibe çarpıp yön değiştiriyor ve hedefi bulmuyor

Ricardo Quaresma sol taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor.

Prochazka topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'59 Ryan Babel ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleyi bulamıyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'61 Özer Hurmacı oyundan çıkıyor ve yerine Aminu Umar oyuna dahil oluyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'63 Musa Çağıran rakibi Gary Medel adlı oyuncuya dirsek atarak faul yapıyor.

Musa Çağıran sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle sarı kart gördü.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'65-66 Gary Medel, Raheem Lawal ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Ricardo Quaresma harika bir orta yapıyor

Alvaro Negredo tarafından yapılan kafa vuruşunda top ağlara doğru gidiyordu, ama Zydrunas Karcemarskas yaptığı harika kurtarışla golü engelledi sonrasın ofsayt kararı verildi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

'68 Ricardo Quaresma oyundan çıkıyor ve yerine Jeremain Lens oyuna dahil oluyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'69 Sokol Cikalleshi oyundan çıkıyor ve yerine Souleymane Doukara oyuna dahil oluyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'72 Jeremain Lens ortayı yapıyor ancak etkili olamıyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'73-74 Souleymane Doukara rakibi Dusko Tosic adlı oyuncuya dirsek atarak faul yapıyor.

Gökhan Gönül orta yapıyor.

Prochazka topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

Babel gole gidiyor, ancak yaptığı vuruş kaleyi bulmuyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'75 GOL! Lens'in içeri ortasında Talisca'nın şutunu engelleyen kaleci Negredo'nun vuruşunu durduramıyor 4-0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'78-79-80 Musa Çağıran oyundan çıkıyor ve yerine Payam Sadeghian oyuna dahil oluyor.

Talisca sağ taraftan falsolu bir vuruşla korneri kullanıyor

Negredo neredeyse golü atıyordu ama top direkten dönüyor!

Pepe topu dışarı gönderiyor.

Adriano kenara geliyor, Caner Erkin oyunda

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'82-83 Dusko Tosic, Payam Sadeghian ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

Anderson Talisca oyundan çıkıyor ve yerine Cenk Tosun oyuna dahil oluyor.

Serdar Gürler orta yapıyor.

Alvaro Negredo kötü bir hamle yapıyor ve oyuncunun zayıf vuruşu sonucunda rakip takım baskı kuruyor

Pepe topu uzaklaştırıyor ve takımını rahatlatıyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'85 Souleymane Doukara tarafından çekilen şut rakip oyuncudan döndü.

Payam Sadeghian topu dışarı gönderiyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'86 Caner Erkin, Adrien Regattin ile giriştiği mücadelede faul yapıyor

Caner Erkin yapmış olduğu sert faul nedeniyle hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'87 Cenk Tosun sol çaprazdan içeri girdi sert vuruşu direkten ağlara gidiyor 5-0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'90 Serdar Gürler topu dışarı gönderiyor

2 dakika ilave süre oynanacak.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'90+2 Osmanlıspor kontra atakla golü buluyor Serdar golü atan oyuncu 5-1

Karşılaşma sona erdi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------