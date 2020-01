Beşiktaş'tan yöneticilere alternatif transfer komitesi: Come To Beşiktaş

Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyada başlattığı "Come To Beşiktaş" akımı, oldukça ilgi görüyor. Bu akımda taraftarlar, gündemde olan ve transferini istedikleri oyuncuların ve ailelerinin sosyal medya hesaplarına "Come To Beşiktaş" yazarak, futbolcuları Beşiktaş'a davet ediyor.

Beşiktaş taraftarı da transferlerin gerçekleşmesinde neredeyse yöneticiler kadar pay sahibi oluyor. Transfer görüşmeleri yapılırken veya Beşiktaş'ın ilgisi olduğu bilinen bir oyuncuya ve ailesine yüzbinlerce "Come To Beşiktaş" mesajı atılıyor ve futbolcunun ilgisi kazanılıyor.

Taraftarların yöntemi işe yarıyor

Beşiktaş taraftarının bu akımı, ilk meyvesini dünya yıldızı Pepe'nin transferinde verdi. Siyah-beyazlılarla 2 yıllık sözleşme imzalayan başarılı stoper, imza atarken "Taraftarın payı çok büyüktü. 1.5 ay boyunca bana ve aileme gösterdikleri ilgi karar vermemi çok kolaylaştırdı" açıklamasını yapmıştı.

Sıradaki hedef: Diego Costa

İlgisi ve ısrarıyla Beşiktaş'ın Pepe transferinde oldukça önemli rol oynayan taraftarların sıradaki hedefi Chelsea forması giyen Diego Costa. Bonservis bedeli oldukça yüksek olan oyuncunun eski kulübü Atletico Madrid'e dönmesi beklenirken, İspanyol ekibinin 6 ay transfer yasağı olması nedeniyle oyuncunun başka bir takıma kiralanması öngörülüyor. Beşiktaş taraftarı da, bu süreçte oyuncunun dikkatini çekip, siyah-beyazlı kulübe gelmesi için çaba harcıyor.

'Beşiktaş donanması' da transfer komitesinde!

Siyah-beyazlıların transferdeki yöntemleri bununla sınırlı kalmıyor. Beşiktaşlı yöneticiler, görüşmede bulundukları oyunculara 2015-16 ve 2016-17 yıllarındaki şampiyonluklarda İstanbul Boğazı'nı kapatan 'Beşiktaş donanması'nın görüntülerini de futbolcularla paylaşıyor. Pepe, transferinde 'Beşiktaş donanması'nın etkisi olduğunu da Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla belli etmişti.

'Come To Beşiktaş Çetesi'nden rekor!

Beşiktaş taraftarının yarattığı 'Come To Beşiktaş' akımı, Instagram'da bir rekora imza attı. 'Çete'nin hedefinde olan Diego Costa'nın paylaşımı, 2 milyona yaklaşan yorum sayısıyla daha önce şarkıcı Selena Gomez'e ait olan Instagram beğeni rekorunu egale etti.

Ayrıca Diego Costa'nın 7 Temmuz gecesi Beşiktaş resmi Instagram hesabındaki 'Beşiktaş donanması'nın fotoğraf beğenmesi de dikkati çekti.