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Spor

Beşiktaş'tan 'yolsuzluk' açıklaması

"İlgili müdürün 'emniyeti suistimal' gerekçesiyle işine son verilmiştir"

08 Ocak 2017 23:03

Beşiktaş kulübü, Vodafone Arena Kartal Yuvası mağazasında 350 bin TL'lik yolsuzluk yapıldığı yolundaki iddiaları yalanladı. Açıklamada "Mağazamızda yapılan aylık olağan sayımda, mağaza müdürünün kasadan 9.050 TL tutarı tutanak ile aldığı, ancak bu konuda üstlerine bilgi vermediği görülmüştür" dendi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"İlgili müdür ile yapılan görüşmede söz konusu tutarın alındığı kabul edildiği için, "emniyeti suistimal" gerekçesiyle işine son verilmiştir. Abartılı rakamlarla Kartal Yuvaları'na yönelik güveni sarsacak bu tür haberlere taraftarlarımızın itibar etmemesini, Kartal Yuvası yönetiminin sorumluluk, fikri takip ve aidiyet duygusu ile Beşiktaş'ın menfaatlerini koruma konusunda kararlılığını bir kez daha kamuoyuna duyururuz."

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