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Spor

Beşiktaş'tan yalanlama

Beşiktaş Kulübü, amatör branşlarını dondurma kararı aldığı yönündeki iddiaları resmi siteden yaptığı açıklamayla yalanladı

12 Ocak 2018 15:06

Siyah-beyazlılar, resmi siteden yaptığı açıklamada basında yayılan amatör branşları dondurma yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzden açıklama

Bugün basın yayın organlarında Kulübümüzün amatör branşlara yönelik dondurma kararı aldığına yönelik çeşitli iddialar yer almaktadır.
Bu yöndeki iddiaların tamamının asılsız olduğunu, Yönetim Kurulumuz'un aldığı bu yönde herhangi bir kararının bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

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