Beşiktaş'tan Vida'ya 'bedava' çözüm

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Domagoj Vida için verdiği teklife Dinamo Kiev'den henüz olumlu yanıt gelmeyince beklemeye geçti. Sözleşmesi sona erecek Sırp oyuncunun sezon sonu bonservissiz alınması da siyah-beyazlı yönetimin gündemindeki yerini aldı.

Beşiktaş stoper bölgesine takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar bir süredir ilgilendiği Vida için şimdilik bekleme kararı aldı.

Dinamo Kiev'e tekliflerde bulunan Beşiktaş, Ukrayna kulübünden gelecek yanıtı bekliyor.

TRTSpor'un haberine göre Başkan Fikret Orman; Domagoj Vida'nın sözleşmesi sezon sonunda biteceği için gerekirse devre arasında bonservissiz sözleşme imzalayacak. Böylece Sırp oyuncu, daha düşük bir maliyetle kadroya katılacak.

Bu ihtimali de göz önünde bulunduran Dinamo Kiev'in, transfer dönemi içinde Vida'yı satmak istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın 2 milyon Euro artı Denys Boyko’nun bonservisi teklifi Ukrayna ekibinin masasında...

Kiev'in bir süre daha gelecek teklifleri bekleyeceği, daha iyi bir teklif alınmaması halinde siyah-beyazlıların önerisini kabul edeceği öngörülüyor.