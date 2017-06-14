Beşiktaş'tan UEFA'ya itiraz

Beşiktaş, UEFA Avrupa Kupası’nda 13 Nisan 2017’de Lyon ile Fransa’da oynanan çeyrek final karşılaşması ilk ayağında çıkan olaylar nedeniyle aldığı cezalar için UEFA Temyiz Kurulu’na itirazda bulundu. UEFA’dan alınan karara göre, siyah-beyazlılar 100 bin Euro para cezası ve olayların 2 yıl içinde tekrarı halinde 1 yıl men cezası alacaktı.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“13.04.2017 Tarihinde oynanan Olympique Lyonnais – Beşiktaş UEFA Avrupa ligi maçına ilişkin olarak UEFA Disiplin Komitesi kısa kararı gereği kulübümüze 100.000 Euro para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 y ıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası verilmiştir. UEFA Disiplin Komitesi’ne yapılan talep doğrultusunda gerekçeli karar Kulübümüz vekillerine 6 Haziran 2017 tarihinde gönderilmiş olup Kulübümüz tarafından karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvuru 14.06.2017 tarihinde yapılmıştır.