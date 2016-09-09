Beşiktaş'tan transferde bonservis hamlesi

Transfer dönemini akıllıca hamlelerle tamamlayıp kadroya önemli isimleri dahil eden Beşiktaş yönetiminin transfer masraflarını düşürmek için de yeni bir yol izlediği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı kurmaylar, satın alma opsiyonu ile kiraladığı Caner Erkin ve Vincent Aboubakar ile gelecek sezonlarda da devam edeceklerini öngörerek sözleşme imzaladı. Habertürk’te yer alan habere göre, Beşiktaş’ın izlediği yöntem ve bu yolla elde edilen kâr şöyle:

Caner’in bonservisi bir, Aboubakar’ınki on milyon Euro

Başkan Fikret Orman, Inter’den 1 milyon Euro’ya satın alma bedeli ile 1 yıllık kiralanan Caner ile 3 sezon, 10 milyon Euro’ya satın alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiralanan Aboubakar ile de 4 yıllık sözleşme imzalayıp bu mukaveleleri kulübün kasasına koydu.

Bu sözleşmelerdeki en önemli detay ise başkan Fikret Orman ve kurmaylarının uyanıklığını bir kez daha ortaya çıkardı.

Öyle ki Siyah-Beyazlılar, bu sezon anlaştıkları fiyat üzerinden iki futbolcuyla diğer sezonlar için anlaşma yaptı.

Yani, bu sezon 1 milyon 750 bin Euro kazanan Caner, Beşiktaş’ın Inter’e 1 milyon Euro verip bonservisini alması halinde önümüzdeki 3 sezon daha aynı paraya oynayacak ve yeni sözleşme talep edemeyecek.

Ayın şey Aboubakar için de geçerli. Eğer Kartal, 10 milyon Euro verip Kamerunlu golcünün bonservisini Porto’dan alırsa şimdiden 4 sezonluk imza atan Aboubakar da 3.3 milyon Euro’ya oynamaya devam edecek.(Habertürk)