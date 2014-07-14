Beşiktaş'tan transfer iddialarına yalanlama

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada Demba Ba ve Marko Marin transferlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklamada transfer iddialarını yalanladı.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklama şöyle:



"Chelsea kulübü futbolcularından Demba Ba ve Marko Marin’in 1 yıllığına kiralandığına yönelik haberler doğru değildir.

Kulübümüz tarafından KAP bildirimiyle birlikte, resmi açıklamalar yapılmadan bu tarz transfer haberlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun transferlerle ilgili resmi yayın organlarımızda yer alacak bilgileri ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP'a yapılacak duyuruları esas almaları gerektiğini hatırlatırız."