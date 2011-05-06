Beşiktaş'tan Terim'e çılgın teklif

T24 - Fatih Terim ve Beşiktaş arasında yaşanan gelişmelere ilginç bir iddia damgasını vurdu. İddiaya göre;1.5 ay önce Demirören, Terim ve 5 kişilik ekibine yıllık 4.5 milyon dolar önerdi, iş G.Saray nedeniyle bozuldu.



Beşiktaş'ta Fatih Terim ismi son günlerde dillerden düşmüyor.. Herkes birşeyler söylüyor, yazıyor. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:







Şu ana dek inkar edilmeyen iki görüşme var. O da Beşiktaş'ın önce devre arasında sonra da Schuster'in 15 Mart'ta istifa etmesinden sonra Terim'le temasa geçtiği... Ancak Terim'in gönlünde yatan Aslan'la prensipte anlaştığını da Öztürk geçen gün açıkladı...



Tüm bunlara rağmen Beşiktaş'ın hala Terim'i düşündüğünü iddia edenler var. Hatta öyle bir iddia var ki, gerçekten çok önemli... O da Yıldırım Demirören'in bir süre önce bizzat Fatih Terim ile temasa geçip Terim ve 5 kişilik ekibine yıllık 4.5 milyon dolardan 4 yıllık anlaşma teklif ettiği. Yani toplam rakam 18 milyon dolar...

Hatta bu teklif önce 20, sonra 22'ye çıkartılmış. AKŞAM olarak belirtelim, bu çılgın iddianın kaynağı sağlam ama tarafların 'teyit' etmediği bir iddia... Özetle Terim'in kafasını karıştıran, sürüncemede bırakan bir iddia. Bu yüzden de Demirören'in B planı olan Juande Ramos'a yöneldiği de bir başka iddia.