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Beşiktaş'tan tarihi galibiyet

Bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 3'te 3 yaptı Monaco'nun yeni prensi: Cenk Tosun Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 Avrupa kupası maçında 10 gol kaydetti Anderson Talisca, Demba Ba'nın rekoruna ortak olamadı İSTANBUL, (DHA) UEFA

18 Ekim 2017 02:56

Bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi\'nde ilk kez 3\'te 3 yaptı

Monaco\'nun yeni prensi: Cenk Tosun

Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 Avrupa kupası maçında 10 gol kaydetti

Anderson Talisca, Demba Ba\'nın rekoruna ortak olamadı

İSTANBUL, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde üçüncü hafta maçında G Grubu\'nda turnuvadaki tek temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Monaco\'yu 2-1 yenerek gruplarda 3\'te 3 yapmayı başardı.
BİR TÜRK TAKIMI, ŞAMPİYONLAR LİGİ\'NDE İLK KEZ 3\'TE 3 YAPTI
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda, Porto\'yu deplasmanda 3-1, RB Leipzig\'i kendi sahasında 2-0 ve Monaco\'yu deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 3\'te 3 yaparak grup liderliğini sürdürürken, aynı zamanda bir de rekora imza attı.
Porto ve Leipzig\'i yenerek gruba başlayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde gruplara 2\'de 2 ile başlayan ilk Türk takımı olurken, Monaco\'yu da mağlup ederek bu seriyi 3 maça taşıdı.
MONACO\'NUN YENİ PRENSİ: CENK TOSUN
Siyah-beyazlı formayla Monaco ağlarına 2 gol göndererek, bu sezonki gol sayısını Şampiyonlar Ligi\'nde 3, toplamda 7\'ye çıkaran Cenk Tosun, ayrıca Beşiktaş formasıyla çıktığı 25\'inci Avrupa kupası maçında, 10\'uncu golünü kaydetmiş oldu.
TALISCA, BA\'NIN REKORUNA ORTAK OLAMADI
Beşiktaş\'ın oynadığı son 3 Avrupa kupası maçında fileleri 4 kez havalandıran Anderson Talisca, Monaco karşısında gol atamayarak Demba Ba\'nın \'4 maç üst üste gol atma\' rekoruna ortak olamadı.

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