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Spor

Beşiktaş'tan taraftarlarına 4 dilde çağrı

Siyah-beyazlılar, geçen sene Lyon deplasmanında çıkan saha olaylarından dolayı ceza almıştı

10 Eylül 2017 16:08

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin tek temsilcisi Beşiktaş, geçen sene UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon deplasmanında çıkan saha olayları nedeniyle alınan cezadan dolayı taraftarlarına Porto karşılaşmasına gitmemeleri uyarısında bulundu.

13 Eylül Çarşamba günü Dragao Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi siyah-beyazlı yönetim, 4 farklı dilde yayınladığı mesajla taraftarlarından 'stadyuma gitmemeleri' ricasında bulundu.

Beşiktaş Kulübü'nden Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yapılan açıklamalar şöyle:

Değerli Taraftarlarımız,

Beşiktaş Yönetim Kurulu kararıyla Porto-Beşiktaş maçına taraftarımız götürülmeyecektir. Ceza alma ihtimalimizi düşünerek Dragao Stadyumu'na gitmemenizi rica ederiz.

Dear supporters,

According to the decision taken by our board, our supporters will not attend Porto-Beşiktaş game. We're kindly asking you not to go to Dragao Stadium in order to prevent the risk of ban.

Chers supporters,

Selon la décision prise par notre club il n'y aura pas de déplacement pour nos supporters pour le match Porto-Beşiktaş. Dans l'objectif d'éviter des sanctions possibles nous vous demandons s'il vous plaît de ne pas aller au Stade Dragao.

Sehr geehrte Beşiktaş-Fans,

Nach Entscheidung des Beşiktaş-Vorstands, werden für die Begegnung zwischen Porto und Beşiktaş keine Gästefans mitgenommen. Aufgrund der Tatsache, dass eine Bestrafung möglich ist, bitten wir Sie, von einem Besuch des Dragao-Stadions abzusehen.

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