Beşiktaş'tan taraftarlara duyuru

\"Herhangi bir organizasyon yapmamanızı rica ederiz\"

\"Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir\"

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ\'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu\'nda Almanya\'nın Bayern Münih takımıyla eşleşmesinin ardından siyah-beyazlı yönetim hareket geçti.

Geçen sene Lyon ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle ceza alan ancak cezası ertelenen Beşiktaş\'ta yönetim, Bayern Münih eşleşmesinin ardından siyah-beyazlı taraftarlara uyarılarda bulundu. Siyah-Beyazlı kulübün resmi sitesinden Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 3 farklı dilde yapılan açıklama şu şekilde: Değerli taraftarlarımız, Bayern Münih ile 20 Şubat\'ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçımızı izlemek için taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek Allianz Arena\'ya gitmemelerini önemle rica ederiz.\"