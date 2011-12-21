-Beşiktaş'tan taraftarlara ''bekliyoruz'' çağrısı İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - Beşiktaş Kulübü, taraftarlarını Spor Toto Süper Lig'de yarın Kardemir Karabükspor ile oynanacak karşılaşmaya davet etti. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, taraftarların yarın Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşmaya beklenildiği vurgulanarak, şöyle denildi: ''Hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir performans sergileyen takımımız, sizlerin desteğiyle ilk yarının son maçı olan bu mücadeleyi galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Taraftarlarımızı yarın akşam Fiyapı İnönü Stadı'nda oynayacağımız Kardemir Karabükspor maçında tribünlere davet ediyoruz. Futbolcularımız sahada sergileyecekleri mücadele ve futbol ile büyük Beşiktaş taraftarına güzel bir galibiyet hediye etmek istiyor. Haydi Beşiktaşlılar, yarın akşam Fiyapı İnönü Stadı'nda buluşalım.'' Karşılaşmanın Biletix'ten satılan biletlerinin fiyatları 30 ile 300 lira arasında değişiyor.