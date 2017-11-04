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Spor

Beşiktaş'tan taraftarına uyarı

Siyah-beyazlı kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Leipzig ile 6 Aralık'ta deplasmanda yapacağı karşılaşma için taraftarlarının stada gelmemesini istedi İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Leipzig ile 6

04 Kasım 2017 15:03

Siyah-beyazlı kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Almanya temsilcisi Leipzig ile 6 Aralık\'ta deplasmanda yapacağı karşılaşma için taraftarlarının stada gelmemesini istedi

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Alman ekibi Leipzig ile 6 Aralık\'ta deplasmanda oynayacağı karşılaşma için taraftarlarının stada gelmemesi çağrısında bulundu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Türkçe\'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden yapılan açıklamada, \"Leipzig ile 6 Aralık\'ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçımızı izlemek
için taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek RB Arena\'ya gitmemelerini önemle rica ederiz.\" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Olympique Lyon ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşması öncesi statta yaşanan taraftar olayları nedeniyle ertelemeli ceza almıştı. 

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