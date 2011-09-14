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Spor

Beşiktaş'tan taraftarına Maccabi Tel Aviv maçı uyarısı İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2011 19:50

-Beşiktaş'tan taraftarına Maccabi Tel Aviv maçı uyarısı İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla yarın oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. Mete Düren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın oynadığı her Avrupa kupası maçının büyük bir önem taşıdığını kaydederek, ''Hatta Avrupa kupası maçları değişik bir motivasyonla oynandığı için, lig maçlarından, gerek Türkiye'yi temsil etme gururu, gerek de futbol zevki açısından farklılık arz eder. Yarın akşam oynayacağımız Maccabi Tel Aviv müsabakası öncesinde taraftarlarımıza çok önemli görev ve sorumluluklar düştüğü hususunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Spor ve futbol siyaset üstü olup, sahada sergilenen mücadelenin siyasi konjonktürden etkilenmesi söz konusu olmamalıdır'' diye konuştu. Maccabi Tel Aviv oyuncuları, teknik heyeti ve gelen taraftarlarının geleneksel Türk misafirperverliğine uygun bir şekilde karşılanması ve uğurlanması gerektiğini kaydeden Düren, ''Sahada veya tribünde yaşanabilecek bir gerginlik, ani bir kontrol kaybı, telafisi hiç mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Öte yandan Türk futbolu ve geleceği açısından UEFA ile ilişkilerimizin bıçak sırtında yürüdüğü bir ortamda, takımımızı ve Türk futbolunu zora sokacak her türlü olumsuzluktan, maçın seyri ve sonucu ne olursa olsun katti surette uzak durmamız gerekmektedir'' ifadelerini kullandı. Mete Düren, ''Taraftarlarımızın mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkacak olan takımımızı desteklemekten başka futbol ve spor dışı hiçbir şeyle ilgilenmeyecekleri, olası provokasyonlara gelmeyecekleri konusunda inancımızı ve güvenimizi bir kez daha tekrarlamak istiyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.

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