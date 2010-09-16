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Spor

BEŞİKTAŞ'TAN TARAFTARINA ÇAĞRI İSTANBUL (A.A)

16 Eylül 2010 15:15

-BEŞİKTAŞ'TAN TARAFTARINA ÇAĞRI İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Beşiktaş Kulübü, futbol takımının bu akşam UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu'nda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımıyla yapacağı maç öncesi yaptığı açıklamada, kulübe para cezaları gelmesine neden olan tribünlerde yakılan meşaleler ve kurallara aykırı davranış konularına dikkat çekerek, taraftarından duyarlı olmalarını istedi.   Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''CSKA Sofya ile bu akşam oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu 1. hafta maçında taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. 2010-2011 sezonunda üç kulvarda büyük başarılar beklediğimiz futbol takımımız, yenilenen kadrosuyla bu hedeflere ulaşmak için yoğun bir tempoda çalışıyor. Yönetim Kurulumuz, kulübümüzün her alanda başarılı olabilmesi için yoğun bir mesai harcıyor. Tribünlerde on binlerce, kalplerde milyonlarca taraftarımız Beşiktaşımızdan büyük bir beklenti içinde. Ancak Kulübümüz, bazı taraftarların, takıma destek olduğunu zannederek yaktıkları meşaleler ve kurallara aykırı tavırları sebebiyle binlerce frank ceza ile karşı karşıya kalmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında oynayacağımız tüm karşılaşmalarda tribünlerdeki taraftarlarımıza da büyük görevler düşmektedir. Taraftarlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet eder, başarıya ulaşmak için tek vücut olmanın önemini tekrar hatırlatırız.''

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