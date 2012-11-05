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Spor

Beşiktaş’tan taraftara suç duyurusu!..

Beşiktaş yönetimi, Mersin İdman Yurdu maçında sahaya giren taraftar hakkında suç duyurusunda bulundu

05 Kasım 2012 19:56

Beşiktaş, ligde aldığı iyi sonuçlara sevinirken Mersin İdman Yurdu maçında taraftarın sahaya girmesi nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilecek olması keyifleri kaçırdı.

Beşiktaş yönetimi de ceza almamak için harekete geçerek sahaya giren taraftar hakkında suç duyurusunda bulundu.
 
Güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarılan taraftarın emniyete götürülürken üzerinden kimliğin çıkmadığı ve polis memurlarına ısrarla adını söylemediği belirtildi.
 
Yöneticiler taraftar hakkında şikayetçi olurken hukuk kurulu daha önce Elazığspor maçında alınan ceza göz önünde bulundurarak Türkiye Futbol Federasyonu'na savunma yapmaya hazırlanıyor.
 
Kayserispor ve Bursaspor'un daha önce cezalarının ertelendiğini ve para cezalarına çevrildiğine dikkat çeken kulüp avukatları sahaya giren taraftar nedeniyle saha kapatma veya seyircisiz oynama cezası almayacakları görüşünde.
 

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