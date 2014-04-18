Beşiktaş'tan taraftara 'bizi yalnız bırakmayın' çağrısı

Beşiktaş Kulübü'nden Fenerbahçe derbisi öncesinde yapılan açıklamada, e-bilet sistemine, hukuki mevzuat ve sözleşmeler nedeniyle uyulmak zorunda kalındığı belirtilerek, "Böylesi bir dönemde taraftarımıza Beşiktaş'ı ve sahaya çıkacak 11 Beşiktaş oyuncusunu yalnız bırakmama çağrısı yapıyoruz" denildi.

Siyah-beyazlı kulüp, Spor Toto Süper Lig'de 20 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi, bilet satışlarının düşük kalmasının ardından taraftarına çağrı yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, e-bilet uygulamasının Beşiktaş-Fenerbahçe maçına denk gelmesi "tesadüf ve fikstür azizliği" şeklinde değerlendirildi. Uygulamanın, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde zorunlu bir karar olduğu vurgulanan açıklamada, "Taraftarımızın endişelerini giderecek çözümler ya da bu maç için gerçekleştirilebilecek seçenekler yönetimimiz tarafından tek tek değerlendirilmiştir. Ancak ne yazık ki hukuki mevzuat ve sözleşmeler nedeni ile passolig uygulamasına uyulmak zorunda kalınmıştır. Beşiktaş tarihi bir dönemden geçiyor. Henüz stadımız yok. Yaşanan bütün maddi ve manevi engeller birer birer aşılarak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda taraftarlarımızla büyük buluşma için hazırız.

Şerefi ile oynayan, hakkı ile kazanan oyuncularımız, bu tarihi maçta aylardır bekledikleri taraftarı ve desteği özledi. Böylesi bir dönemde taraftarımıza Beşiktaş'ı ve sahaya çıkacak 11 Beşiktaş oyuncusunu yalnız bırakmama çağrısı yapıyoruz. Gün, Beşiktaş'a sahip çıkma, inadına şampiyonluk için engelleri aşma günüdür. Gün, kayıtsız şartsız 'sadece Beşiktaş' denilecek gündür. Pazar günü 80 bin kartal, ele güne, kime sahip çıktığını çok iyi kanıtlayacaktır" denildi.

