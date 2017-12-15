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Spor

Beşiktaş'tan sürpriz Gomez hamlesi

İSTANBUL / DHA  Beşiktaş'ta yeniden Mario Gomez gündeme geldi

15 Aralık 2017 20:45

İSTANBUL / DHA 

Beşiktaş\'ta yeniden Mario Gomez gündeme geldi.
Siyah beyazlıların İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin gözdesi olan Cenk Tosun\'u satması halinde Mario Gomez\'e teklif yapacağı ortaya çıktı.
Şimdiden girişimlere başlayan Siyah-beyazlı yönetimin, Wolfsburg takımında forma giyen Gomez\'den olumlu yanıt aldığı belirtildi. Alman liginde beklediğini bulamayan Gomez\'in, Şampiyonlar Ligi\'nde de forma giyebilecek olmasını cazip bulduğu ve Cenk\'in gitmesi halinde yarım sezonluk da olsa kiralık gelebileceği belirtildi.
 

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