Beşiktaş'tan 'Süper Kupa' başvurusu

Beşiktaş Yönetimi, 2010-11 sezonunda oynayamadıkları Süper Kupa'nın yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracak. Siyah-beyazlılar, Yargıtay kararının ardından Fenerbahçe ile yapılacak bu maçta iki kulüp taraftarının da yarı yarıya yer almasını isteyecek.

Milliyet'te yer alan habere göre; 'şike dosyası' olarak adlandırılan davada yargılanan Beşiktaşlı eski yönetici Serdal Adalı ve Teknik direktör Tayfur Havutçu’nun beraat etmesi, Beşiktaş Yönetimi’ni harekete geçirdi. Mahkeme sonucunun açıklanmasından sonra resmi sitesinden yaptığı açıklamada Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu’nun suçsuz olduklarına zaten başından beri inandıkları yönünde ifadeler kullanan siyah - beyazlı kulüp, şimdi de Süper Kupa’nın oynanması için TFF’ye başvuracak.

O dönemki TFF Yönetimi’nin oynatmadığı Süper Kupa, davanın sonuçlanmasıyla tekrar gündeme gelirken, Beşiktaş Yönetimi ilk olarak hukuki açıdan bu işin mümkün olup olmadığını araştıracak. Şartların uygun olması durumunda, Beşiktaş Yönetimi, resmi olarak TFF’ye finali oynamak için başvuracak.

2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası’nı kazandığı için böyle bir hakkı bulunan Beşiktaş Yönetimi’nde, bu konuyu Fikret Orman ile görüşerek gündeme getiren yöneticilerin “Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe aklandı. Belki Yargıtay’ı bekleyin diyebilirler ama yine de şimdiden Süper Kupa için gerekli hazırlıkları yapmakta yarar var. Madem iki camianın o sezonki kupaları aklandı o zaman Süper Kupa da görkemli bir şekilde oynatılmalı. Oynatılırsa bu maç çok anlamlı olacak. Derbiden ziyade kötü günleri geride bırakabilecek bir dostluk maçı havasında geçebilir. Tribünler yarı yarıya olabilir” diye konuştukları ortaya çıktı.