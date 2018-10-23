Beşiktaş'tan sözleşmelerde 'TL krizi' açıklaması

T24

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncular Oğuzhan Özyakup ile Tolgay Arslan'ın 'TL'yle sözleşmeyi' kabul etmediğine dair haberleri bir açıklama ile yalanladı.

Vatan gazetesi, Beşiktaş'ta Euro kurundan yapılan sözleşmelerin TL kuruna çevrilmesinin krize yol açtığını iddia etmişti. Haberde, yerli oyunculardan Oğuzhan ve Tolgay'ın Euro kurundan ödemeleri kabul etmediği ve Göztepe maçındaki performans düşüklüğünün yeni sözleşmelerden kaynaklandığı öne sürülmüştü. Habere göre, sözleşmeye itiraz eden en önemli ismin ise Şenol Güneş olduğu vurgulanmıştı.

"İddiaların doğru olmadığını tekrar eder..."

Çıkan haberlere yönelik açıklama yapan Beşiktaş kulübünün resmi internet sitesinde yer alan ifadeler şu şekilde:

"Dün; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ve futbolcularımız hakkında bazı televizyon programlarında ödemeler ve sözleşmelerle ilgili yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığı açıklamamızın ardından, bugün, gazetelerde Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan ile ilgili iddialara yer verilmiştir.



Bu iddiaların doğru olmadığını tekrar eder, taraftarlarımızın Lig ve Avrupa'daki önemli maçlarımız öncesinde basın yayın organlarında yer alan bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini rica ederiz."