T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş’tan sokak hayvanlarına ‘dost’ eli: Semt bizim dost bizim

"Tüm taraftarlarımızın ve hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz"

29 Haziran 2017 13:54

Beşiktaş’ın lisanslı ürünlerini satan mağazalar zinciri Kartal Yuvası, mağazalarda satışa sunulacak olan evcil hayvan ürünlerinin satışından elde edilen geliri sokak hayvanları için harcayacak. Bu satışlardan elde edilecek gelir, hayvan barınak ve rehabilitasyon merkezlerine mama yardımı olarak aktarılacak.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan duyuruda, ‘Semt Bizim Dost Bizim’ adıyla geliştirilen projenin amacının sokak hayvanlarına yardım eli uzatmak olduğu belirtildi. Evcil hayvan ürünlerinin Kartal Yuvaları’nın ürün yelpazesine eklendiğini aktaran Kartal Yuvaları İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, projeyle ilgili şöyle konuştu:

“Evcil hayvan ürünlerini de Kartal Yuvası mağazalarımızın ürün yelpazesine ekledik. Bu vesileyle de bir proje kapsamında sokak hayvanlarına yardım elimizi uzatmak istedik. ‘Semt Bizim Dost Bizim’ diyerek ürün satışlarımızdan elde edeceğimiz gelir ile barınaklardaki hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Tüm taraftarlarımızın ve hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz"

ETİKETLER

Beşiktaşsokak hayvanlarıyardımmamasemt bizim dost bizimprojekampanyadestekkartal yuvası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24