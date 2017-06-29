Beşiktaş’tan sokak hayvanlarına ‘dost’ eli: Semt bizim dost bizim

Beşiktaş’ın lisanslı ürünlerini satan mağazalar zinciri Kartal Yuvası, mağazalarda satışa sunulacak olan evcil hayvan ürünlerinin satışından elde edilen geliri sokak hayvanları için harcayacak. Bu satışlardan elde edilecek gelir, hayvan barınak ve rehabilitasyon merkezlerine mama yardımı olarak aktarılacak.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan duyuruda, ‘Semt Bizim Dost Bizim’ adıyla geliştirilen projenin amacının sokak hayvanlarına yardım eli uzatmak olduğu belirtildi. Evcil hayvan ürünlerinin Kartal Yuvaları’nın ürün yelpazesine eklendiğini aktaran Kartal Yuvaları İcra Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, projeyle ilgili şöyle konuştu:

“Evcil hayvan ürünlerini de Kartal Yuvası mağazalarımızın ürün yelpazesine ekledik. Bu vesileyle de bir proje kapsamında sokak hayvanlarına yardım elimizi uzatmak istedik. ‘Semt Bizim Dost Bizim’ diyerek ürün satışlarımızdan elde edeceğimiz gelir ile barınaklardaki hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Tüm taraftarlarımızın ve hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz"