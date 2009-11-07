Beşiktaş'tan seriye devam

Turkcell Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.



Beşiktaş'a gilibiyeti getiren golleri 47. dakikada Fabian Ernst ve 90. dakikada Bobo kaydetti. Kara-kartal bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki Wolfsburg mağlubiyetini bir nebze unutturdu. Siyah-beyazlı takım bu galibiyet sonrasında 24 puan ile 3. sıraya yükseldi. Trabzonspor ise 18 puanda kaldı ve 8. sıraya indi.





Hakan Arıkan devleşti

Beşiktaş'ın 2. kalecisi olan Hakan Arıkan, Rüştü'nün sakatlığından dolayı kadroda olamadığı Trabzonspor maçında sahaya ilk 11'de çıktı. Hakan, karşılaşma boyunca yaptığı başarılı kurtarışlarla maçın kahramanı oldu.





2. iki farklı galibiyet

Beşiktaş bu sezon ilk 2 farklı galibiyetini 2. hafta Antalyaspor'a karşı almıştı. O günden sonra siyah-beyazlı takım aldığı galibiyetleri 1 farkla kazandı. Bu akşam Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip bu sezonki 2. iki farklı galibiyetini almış oldu.





Bordo-mavili taraftarlardan yönetime tepki

Trabzonsporlu taraftarlar 2-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti sonrasında siyah-beyazlı oyuncuları alkışlarla uğurladılar. Kendi yönetimlerine ise tepkili olan bordo-mavili taraftarlar teknik heyeti istifaya davet etti.