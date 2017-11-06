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Spor

Beşiktaş'tan Şenol Güneş'in "Yardımcı değil ama yerime biri lazım" sözleriyle ilgili açıklama

"Başkanımızla, yöneticilerimizle hocanın arası çok iyi"

06 Kasım 2017 18:23

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, teknik direktör Şenol Güneş'in "Bana yardımcı lazım değil ama benim yerime biri lazım" sözlerini, "Hocanın bu açıklamasını kulüpte bir sorun var gibi algılamamak lazım. Basına karşı bir serzeniş olduğunu düşünüyorum" diyerek yorumladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre Ürkmezgil, teknik direktör Şenol Güneş'in Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bana yardımcı lazım değil ama benim yerime biri lazım." şeklindeki sözlerine de açıklık getirdi.

Ürkmezgil, şöyle konuştu:

"Hocanın bu açıklamasını kulüpte bir sorun var gibi algılamamak lazım. Ben basına karşı bir serzeniş olduğunu düşünüyorum. Bu açıklamalar kulüp içinden istemeyenler olduğu şeklinde değil. Başkanımızla, yöneticilerimizle hocanın arası çok iyi. Fikret Orman'ın doğum gününü birlikte kutladılar. Kulüp içinde bir sorun söz konusu değil. Şenol hoca formayı da adaletli dağıtıyor, bunu hissettiriyor. Futbol adamı olmasanız bile bunu hissedebiliyorsunuz. Talisca bir hafta yedek oturdu ama dün oyunu açtı. Şenol Güneş'i zaman geçtikçe daha çok takdir ediyorum."

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