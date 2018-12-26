Beşiktaş'tan Şenol Güneş'e yeni sözleşme teklifi!

Beşiktaş'ta yeknik direktör Şenol Güneş'in geleceğine ilişkin belirsizlik son buldu. Fikret Orman başkanlığındaki yönetim kurulu toplantısı sonuçlandı. İdarecilerin görüşmesinde Şenol Güneş'in sözleşmesinin uzatılmasına karar verildi.

Şenol Güneş'e destek ve sözleşme uzatma kararı Beşiktaş yönetimi tarafından oybirliği ile alındı. Böylece hem yönetim hocayı istemiyor dedikodularına, hem de hoca milli takıma gidecek haberlerine son verilmesi isteniyor.

Beşiktaş yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

"Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır.

"Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz.

"Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Son olarak Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya deplasmanda 4-1 yenilen Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını 7. sırada tamamlamış ve siyah beyazlı taraftarların tepkisiyle karşılaşılmıştı.

"Biz hocamıza güvendiğimiz için çalışıyoruz"

Fikret Orman, Şenol Güneş için dün katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Biz hocamıza güvendiğimiz için çalışıyoruz. Ayrılmak istersek bunu söyleriz. Böyle bir süreç hiçbir zaman yaşamadık. Ben Şenol hocaya çok güveniyorum. Her şeyden önce adamlığına güveniyorum. Şenol Güneş'e Milli Takım'dan teklif bugün değil, 1.5 sene önce geldi. İsteseydi o gün yapabilirdi. Yarın da istiyor olsa yapabilir mi, yapabilir. Bunu benimle de konuşabilir. Beni rahatsız eden şey, Beşiktaş üzerinde konuşulan fotoğraflar" ifadelerini kullanmıştı.