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Spor

Beşiktaş'tan Şenol Güneş ve Quaresma açıklaması

'Porto'da forma giyen eski oyuncumuz Quaresma'nın transfer edileceği...'

25 Nisan 2015 16:15

Beşiktaş Kulübü, Bursaspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma ile ilgili transfer haberlerini yalanladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, basında yer alan transfer iddialarıyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik direktör Şenol Güneş ile temasa geçildiği ve Porto'da forma giyen eski oyuncumuz Quaresma'nın transfer edileceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca, Portekizli oyuncu Daniel Alves ile görüşme yapıldığı, Emir Spahic ve Sylvester'in de transfer gündemimizde yer aldığı iddiaları asılsızdır. 

Şampiyonluk yolunda mücadelesine devam eden takımımızın, bu hedefe ulaşması dışında şu anda başka bir gündemimiz olmadığını tekrar hatırlatırız."

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