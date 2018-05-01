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Spor

Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

"Tamamen yalandan ibaret"

01 Mayıs 2018 16:03

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş hakkında çıkan haberler ile ilgili açıklama yayınladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Fanatik Gazetesi'nde bugün Orhan Yıldırım imzasıyla yer alan ‘Şenol Güneş veda etti’ ve ‘Başkan da gidebilir’ başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 

‘Çok özel haber' olarak duyurulan ancak tamamen yalandan ibaret olan bu haber, kötü niyetle, birlik ve bütünlük içinde kenetlenen camiamızı bölmeye yönelik olarak masa başında uydurularak yapılmıştır. 

Gerçeği yansıtmayan bu haberi ve Fanatik Gazetesi'ni esefle kınıyor, camiamızın bu tür haberlere itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. 

Saygılarımızla, Beşiktaş JK"  ifadelerine yer verildi.

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