Beşiktaş'tan Ryan Babel açıklaması

Beşiktaş, Hollanda'nın Almanya ile karşı karşıya geldiği UEFA Uluslar Ligi maçında sakatlanan yıldız futbolcusu Ryan Babel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir" denildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bilgi verilmedi.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel’in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir.

"Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."