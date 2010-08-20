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Spor

Beşiktaş'tan Robinho için City'ye 31.5 milyon euro

İngiliz basını, Beşiktaş'ın Robinho için Manchester City'ye 31.5 milyon euroluk resmi teklif yaptığını iddia etti.

20 Ağustos 2010 03:00

T24 - İngiliz basını, Beşiktaş'ın Robinho için Manchester City'ye 31.5 milyon euroluk resmi teklif yaptığını iddia etti.


The Guardian gazetesine göre Beşiktaş Brezilyalı yıldız Robinho'yu almak için Manchester City'ye resmi teklif yaptı.


Gazete, Beşiktaş'ın City'ye 19.5 milyon euro teklif ettiğini, bu paranın ekstralar ve ileriye dönük bazı maddelerle 31.5 milyon euroyu bulacağını belirtti.


City, 2008'de Abu Dabi sermayesi tarafından satın alındıktan sonra Robinho için 39 milyon euro ödeyerek İngiltere transfer rekoru kırmıştı.


Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Robinho için resmi teklifini dün öğle saatlerinde yaptığı, siyah- beyazlı kulübün, 19.5 milyon euroluk sabit bonservis bedeli dışındaki miktarı oyuncunun performansına bağlı şartlara göre ödeyeceği belirtildi.


Gazete, Schalke'nin de Robinho ile ilgilendiğini ancak Beşiktaş ile City arasındaki görüşmelerin iyice ilerlediğini vurguladı.


Kadrosuna Guti ve Quaresma gibi dünya yıldızlarını katan Beşiktaş, teknik direktör Bernd Schuster'in istepği doğrultusunda bir forvet alarak transferi noktalamalayı hedefliyor.


Brezilya milli takımında da forma giyen Robinho, Beşiktaş'a transferi gerçekleştiği takdirde Türk futbol tarihinin en pahalı transfer olacak.

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