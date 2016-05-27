Beşiktaş'tan 'Robben' açıklaması: Transfer iddiaları rahatsız edici boyuta ulaştı

Beşiktaş kulübü, Robben, Ben Arfa, Veli Kavlak, Gökhan Töre ve Tolgay Arslan'la ilgili transfer iddialarına açıklık getirdi. Açıklamada, "Basında yer alan transfer iddiaları rahatsız edici boyuta ulaştı" dendi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"2015-16 Spor Toto Süper Ligi'nde Şerefiyle Hakkıyla Şampiyon olan kulübümüzün, taraftarlarımız ve camiamızla birlikte bu coşkuyu yaşadığı bu günlerde basında yer alan transfer iddiaları, rahatsız edici boyuta ulaşmıştır.

Robben, Ben Arfa gibi oyuncuların isimleri verilerek transfer edileceği/edildiği iddialarının yanı sıra, Tolgay Arslan, Veli Kavlak, Gökhan Töre vb. gibi bir dizi oyuncumuzun da ayrılacağı iddiaları basında sürekli olarak çeşitli iddialar adı altında yer almaktadır.



Başkanımız Fikret Orman'ın yönetiminde Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları yapılmakla birlikte, kulübümüzün menfaatleri ve bütçemiz dikkate alınarak, Beşiktaşımıza faydalı olacak bir planlama yapılmaktadır.

Bu noktada, taraftarlarımızın ve kamuoyunun basın-yayın organlarında yer alan transfer iddialarına değil, kulübümüzden yapılacak resmi duyurulara itibar etmesi önem arz etmektedir.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."