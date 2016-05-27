T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'tan 'Robben' açıklaması: Transfer iddiaları rahatsız edici boyuta ulaştı

"Kulübümüzün menfaatleri ve bütçemiz dikkate alınarak, Beşiktaşımıza faydalı olacak bir planlama yapılmaktadır"

27 Mayıs 2016 22:11

Beşiktaş kulübü, Robben, Ben Arfa, Veli Kavlak, Gökhan Töre ve Tolgay Arslan'la ilgili transfer iddialarına açıklık getirdi. Açıklamada, "Basında yer alan transfer iddiaları rahatsız edici boyuta ulaştı" dendi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: 

"2015-16 Spor Toto Süper Ligi'nde Şerefiyle Hakkıyla Şampiyon olan kulübümüzün, taraftarlarımız ve camiamızla birlikte bu coşkuyu yaşadığı bu günlerde basında yer alan transfer iddiaları, rahatsız edici boyuta ulaşmıştır.

Robben, Ben Arfa gibi oyuncuların isimleri verilerek transfer edileceği/edildiği iddialarının yanı sıra, Tolgay Arslan, Veli Kavlak, Gökhan Töre vb. gibi bir dizi oyuncumuzun da ayrılacağı iddiaları basında sürekli olarak çeşitli iddialar adı altında yer almaktadır.

Başkanımız Fikret Orman'ın yönetiminde Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları yapılmakla birlikte, kulübümüzün menfaatleri ve bütçemiz dikkate alınarak, Beşiktaşımıza faydalı olacak bir planlama yapılmaktadır.

Bu noktada, taraftarlarımızın ve kamuoyunun basın-yayın organlarında yer alan transfer iddialarına değil, kulübümüzden yapılacak resmi duyurulara itibar etmesi önem arz etmektedir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

 

ETİKETLER

BeşiktaşRobbenBen ArfaGökhan TöreTolgay Arslan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24