Beşiktaş'tan Richard Moore için veda mesajı

Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş taraftarı olan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore için resmi Internet sitesinden bir veda mesajı yayımladı.

"İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ve kulübümüzün üyesi Richard Moore, görev süresinin bitmesi sebebiyle ülkemizden ayrılıyor.

Her zaman Beşiktaşlılığı ile övünen, sosyal medya paylaşımları ve basın ile röportajlarında Beşiktaşımıza olan sevgisini ifade eden Richard Moore, geçtiğimiz ay Başkanımız Fikret Orman'ı ziyaret etmişti.

Vodafone Park'ı gezen ve üyelik kartını da Başkanımız Orman'dan alan Moore'un siyah-beyaz aşkının daim olacağı inancındayız.

Richard Moore'a Beşiktaşımızın marka değerine yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK"