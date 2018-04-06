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Spor

Beşiktaş'tan resmi Demba Ba açıklaması

"Kötü niyetli yorumlara itibar etmemesini rica ederiz"

06 Nisan 2018 13:46

Beşiktaş Kulübü, Fikret Orman'ın Göztepeli futbolcu Demba Ba ile ilgili sözleri hakkında "Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba hakkındaki soruya verdiği yanıt Göztepe Kulübünü ve futbolcuyu öven ifadelerdir. Beşiktaş camiası ve kamuoyunun yapılan kötü niyetli yorumlara itibar etmemesini rica ederiz" açıklamasını yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Fikret Orman'ın gazetecilerle sohbet sırasında Demba Ba ile ilgili sözlerinin farklı bir algı oluşturmak maksadıyla kullanılmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımızın sözlerinin tamamını bir kenara bırakarak, sadece bir bölümünü cımbızla seçerek kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Beşiktaş'ın şampiyonluğunun gündemindeki tek konu olduğunu vurgulayan ve başka hiçbir konunun gündemde olmadığını açıkça ifade eden Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba hakkındaki soruya verdiği yanıt Göztepe Kulübü'nü ve futbolcuyu öven ifadelerdir. Beşiktaş camiası ve kamuoyunun yapılmaya çalışılan, yapılan kötü niyetli yorumlara itibar etmemesini rica ederiz."

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