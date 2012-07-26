Beşiktaş'tan Quaresma'ya sözleşme resti

Beşiktaş Yönetimi, Ricardo Quaresma için yeni bir adım atacak. Menajer Ahmet Bulut’u toplantıya çağıracak olan siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncuya yıllık 2 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme önerecek. Kabul etmezse, “5 milyon euroyu getir git” diyecek

Bilal Meşe'nin Milliyet'teki haberine göre; Beşiktaş taraftarının Ricardo Quaresma konusunda beklediği müjdeli haber gerçek oluyor. Siyah-beyazlı yönetim Portekizli futbolcuyla yeniden masaya oturacak ve kalması konusunda yeni bir öneri yapacak. Teknik Direktör Samet Aybaba’nın isteği doğrultusunda, Q7’yi satış listesine koyan ve Avusturya kampına götürmeyen siyah-beyazlılar, kendilerine gelen yoğun baskı karşısında bu konuda yumuşama kararı aldı. Quaresma’nın takımda kalabilmesi için Portekizli oyuncuya yeni bir öneride bulunacak olan yönetim, 3 milyon 750 bin euro olan yıllık parasını 2 milyon euroya indirmesini isteyecek. Menajer Ahmet Bulut’u çağıracak olan Kartal, bu para üzerinden Quaresma ile 3 yıllık yeni sözleşme yapacak.

Ancak Ricardo Quaresma’nın bu öneriyi kabul etmemesi durumunda siyah-beyazlılar, “Biz elimizden geleni yaptık” diyerek satış listesine koyacak. Yönetim, Quaresma’nın bonservis ücretini 5 milyon euro olarak belirledi.



Ne cevap verecek?



Bundan önce kendisine yapılan indirim önerilerine sıcak bakmayan, ancak Beşiktaş’ta mutlu olduğunu da söyleyen Quaresma’nın bu teklife ne yanıt vereceği merak konusu... Avrupa’daki futbol piyasasının kötü durumu ve yüksek vergiler nedeniyle Portekizli futbolcunun teklife sıcak bakabileceği vurgulandı.



Gözler Samet Aybaba’da



Avusturya’daki yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak dün özel uçakla Türkiye’ye dönen Beşiktaş’ta gözler Teknik Direktör Samet Aybaba’ya çevrildi. Siyah-beyazlı teknik adam yarın kurmaylarıyla bir araya gelerek takımdan gidecek olan isimleri netleştirecek.

21 günlük kamp boyunca yapılan antrenmanları ve oynanan maçları büyük bir titizlikle arşivleyen Aybaba ve ekibi, 14 kişilik genç kadrodan 4-5 ismi A takıma alacak.

Bazı oyuncuları satışa çıkaracak olan Samet Aybaba bazı oyuncuları da pişmeleri için kiralanmasını yönetime önerecek.