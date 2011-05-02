-BEŞİKTAŞ'TAN PANKART TEPKİSİ İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - Beşiktaş Kulübü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taraftar grubu ''Çarşı''nın ismi kullanılarak açılan pankarta tepki gösterdi. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından hakaret içerikli bir pankartın açıldığı belirtilerek, ''Bugün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kimliği belirsiz kişiler tarafından hakaretamiz sözler içeren bir pankartın asılmış olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Böyle bir hareketin Beşiktaş taraftarına mal edilmesi mümkün olamayacağı gibi, bazı politik fikirlere Beşiktaş isminin alet edilmiş olmasını da esefle karşılamaktayız'' denildi.