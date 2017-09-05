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Spor

Beşiktaş'tan 'Mustafa Denizli' açıklaması

"Çalışmalar henüz tamamlanmamıştır"

05 Eylül 2017 15:16

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 'Şeref Turu' kapsamında takıma başarı kazandıran teknik direktörlerin fotoğraflarının yer aldığı bölüme 2008-2009 sezonunda şampiyonluk alan Mustafa Denizli'nin fotoğrafına yer vermemişti. Ancak siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamayla bunun bilinçli bir durum değil, henüz çalışmaların tamamlanmamasından kaynaklandığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün Habertürk gazetesinde Kartal Yiğit imzasıyla ve 'Mustafa Denizli'ye Büyük Ayıp' başlığıyla yayımlanan haber, bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalı bir değerlendirmedir.

Kulübümüzün ülkemizde bir ilke daha imza atacağı, Şeref Turu isimli stadyum turu çerçevesinde Vodafone Park'ın çeşitli alanlarında giydirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar henüz tamamlanmamıştır ve Mustafa Denizli'nin fotoğrafı da dahil çeşitli eksikler bulunmaktadır. Bayram tatili sırasında da devam eden bu çalışmaların 8 Eylül'deki açılışa hazır hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Stadımızdaki Şeref Turu kapsamındaki tüm hazırlıklar tamamlandığında Beşiktaşımızı 2008-2009 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Mustafa Denizli de dahil olmak üzere kulübümüze hizmet eden çok sayıda kahramanı, Şeref Turu çerçevesinde tüm sporseverler Vodafone Park'ta görebilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK"

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