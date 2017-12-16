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Spor

Beşiktaş'tan Muş İdmanyurdu Kulübü'ne malzeme desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muş İdmanyurdu Spor Kulübü'ne destek mesajı üzerine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman devreye girerek, Muş İdmanyurdu takımına malzeme gönderdi

16 Aralık 2017 21:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Muş İdmanyurdu Spor Kulübü\'ne destek mesajı üzerine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman devreye girerek, Muş İdmanyurdu takımına malzeme gönderdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Erdoğan\'ın destek mesajı üzerine, Başkan Fikret Orman\'ın talimatıyla Kartal Yuvaları\'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican\'ın yönetiminde sağlanan spor malzemeleri, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Selçuk Kaynarkan tarafından Muş İdmanyurdu Kulübü\'ne ulaştırıldı.
Malzemelerin verilmesi için düzenlenen törene Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ile Muş İdmanyurdu Kulübü Başkanı Abdullah Alptekin Has ve Muş TÜFAD Başkanı Alparslan Has katıldı.
Öte yandan Muş Belediyesi\'ne ziyaret gerçekleştirilen ziyarette çocuklara kitap dağıtıldığı ifade edildi.

İSTANBUL / DHA

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