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Spor

Beşiktaş'tan 'Mitrovic' açıklaması

"Mitrovic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlandı"

18 Şubat 2017 22:12

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinde Matej Mitrovic'in sağlık durumuna ilişkin olarak bir açıklama yapıldı. H.Beer-Sheva maçında sakatlanan Mitrovic'in sağ kalça Tensor Fascia ve Gluteus Medius kaslarında darbeye bağlı Tip3A (Grade1) yırtık ve kanama tespit edildiği ifade edildi.

Söz konusu açıklama şöyle:

"H. Beer-Sheva maçında sakatlanan oyuncumuz Matej Mitrovic'in yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucu, sağ kalça Tensor Fascia ve Gluteus Medius kaslarında darbeye bağlı Tip3A (Grade1) yırtık ve kanama tespit edildi. Matej Mitrovic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlandı"

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