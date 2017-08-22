Beşiktaş'tan 'Mario Gomez' açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 2015-16 sezonunda Fiorentina'dan kiraladığı ve sözleşmesine "Kiralık süresi dolduktan sonra başka bir kulübe satışı gerçekleşirse, Beşiktaş transferden pay alır" maddesi eklettiği Mario Gomez'in Wolfsburg'a transferinden alacağı paraya ilişkin açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, oyuncunun transferinden dolayı 550 bin Euro gelir elde edildiğini ve bu konuda tüm muhatapların anlaşmaya vardığını, değişen bir durum olmadıkça hukuki yollara başvurulmayacağını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Mario Gomez 2016-17 sezonu başlangıcında Fiorentina Kulübünden Wolfsburg Kulübüne transfer olmuştur. Fiorentina Kulübü tarafından Şirketimize yapılan bildirimde, Wolfsburg Kulübü tarafından bu transfer nedeniyle kendilerine ödenecek toplam transfer bedelinin 1.050.000 Avro olduğu, bu kapsamda Şirketimizin bu bedel içinden 525.000 Avro'ya hak kazandığı bildirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Hukuk Müşavirliği tarafından, olası yargısal işlemlerin uluslararası boyutunu da dikkate alarak, Fiorentina Kulübü, Wolfsburg Kulübü, her iki Kulübün bağlı olduğu federasyonlar ve Ülke makamlarından temin edilen belgelerin incelenmesi tamamlanmış olup bu aşamada ilave hukuki yollara başvurulmaması yönünde karar alınmıştır. İleride, süreçte değişiklik meydana gelmesi halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."