Beşiktaş'tan 'Mario Gomez' açıklaması

Beşiktaş, Türkiye’deki politik durum gerekçe göstererek kariyerine Wolfsburg'da devam etme kararı alan Mario Gomez'in önümüzdeki sezon takıma geri döneceği yolundaki iddiaları yalanladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, futbolcu Mario Gomez’in kulübümüze geri döneceği, kendisi ile anlaşma sağlandığı şeklinde yansıtılan iddialar gerçeklerden uzaktır, asılsızdır” dendi.

Beşiktaş’ın, Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde ‘hedefe odaklandığı’ vurgulanan açıklamada, taraftarlardan bu iddialara itibar etmemeleri istendi.