Beşiktaş'tan Marcelo'ya veda mesajı

Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes'i 7 milyon Euro nakit ve 500 bin Euro bonuslar karşılığında Fransa'nın Lyon takımına satan Beşiktaş, oyuncu için bir veda mesajı yayınladı. Mesajda 30 yaşındaki futbolcunun şampiyonluklardaki katkılarına vurgu yapılırken, emekleri için teşekkür edildi.

Beşiktaş Kulübü'nün Marcelo için yayınladığı veda mesajı şöyle:

"Beşiktaşımıza 2015-16 sezonu devre arasında katılan Marcelo Guedes, üst üste 2 şampiyonluğumuza önemli katkılar yaptı.

Karakteriyle, sahadaki özverisiyle, saha dışındaki tavırlarıyla Beşiktaşımıza çok yakıştığını her fırsatta gösterdi.



Kulübümüz için fedakarlıktan kaçınmayan kişiliğiyle taraftarlarımızın da kalbini kazanan Marcelo Guedes ile yollarımız ayrıldı.



Beşiktaş tarihine geçen futbolcular arasına katılan Marcelo Guedes'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Saygılarımızla"