Beşiktaş'tan lige farklı dönüş

Beşiktaş, Avrupa ve ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine Çaykur Rizespor karşısındaki farklı galibiyetle son verdi. Maça damga vuran isimler 3 asist yapan Ricardo Quaresma ve 3.5 yıl sonra ilk kez 11'de çıktığı maçta 2 gol atan Mustafa Pektemek'ti.

Beşiktaş, 3. dakikada Mustafa Pektemek'in attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor'da Orhan Ovacıklı, Gökhan Töre'ye yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Pektemek, 40. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Çaykur Rizespor'da Vedat Muriqi, 49. dakikada farkı bire indiren golü kaydetti: 2-1. Quaresma, Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı 60. dakikada gole çeviremedi. Çaykur Rizespor'da Saadane pozisyonun ardından kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı. Caner Erkin, 72. dakikada Beşiktaş adına farkı yeniden ikiye çıkaran golü kaydetti. 79. dakikada Vagner Love skoru 4-1 yapan golü kaydetti.

Kalan bölümde Beşiktaş rahat bir tempoda maçı tamamladı ve maçtan 4-1 galip ayrıldı. 2 maç sonra kazanan Beşiktaş, puanını 18'e çıkarırken, Çaykur Rizespor 8 puanda kaldı.