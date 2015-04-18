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Spor

Beşiktaş'tan 'Zarrab karikatürü'ne 'imajımızı zedeledi' eleştirisi

'Bu karikatür ifade özgürlüğünü aşmıştır'

18 Nisan 2015 11:32

Beşiktaş Kulübü dün (17 Nisan 2015) Hürriyet gazetesinde sürmanşette yer alan Latif Demirci'nin çizdiği karikatürle ilgili bir açıklama yaptı.

Yönetim'den yapılan açıklamada Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'dan 1.2 milyon liraya loca almasıyla tartışma konusu olan Reza Zarrab'a göndermenin yapıldığı karikatürün ifade özgürlüğünü aştığı savunuldu. Açıklamada, karikatürün "Beşiktaş'ın imajını zelemeye yönelik olduğu" öne sürüldü.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden "Kulübümüzden Açıklama" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Latif Demirci'nin karikatüründe Reza Zarrab'ın BJK yönetimyle ilişkisi eski bakan Çağlayan'ın saati hediye saati ile hicvedilmişti."Hürriyet gazetesinde Latif Demirci imzasıyla yayımlanan karikatürü kabul edilemez buluyoruz.

Hürriyet gibi saygın bir kuruluşa yakışmayan bu karikatürün ifade özgürlüğünü aştığı ve imajımızı zelemeye yönelik olduğu herkesin malumudur.

Milletimize mal olmuş, ülkemiz topraklarının ilk spor kulübü olan, Şeref'i ve Hakkı ile spor sahalarında centilmence mücadele eden, armasında Ay-Yıldızlı bayrağımızı taşıyan, milyonlarca taraftarıyla 112 yıldır dim dik ayakta duran Beşiktaş JK'ya gösterilen bu tavrı anlamakta zorluk çekiyoruz."

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