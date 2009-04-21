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Spor

'Beşiktaş'tan kupayı almak zevkli olacak'

Selçuk Şahin sezon içersinde taraftarları çok üzdüklerini ve Fortis Türkiye Kupası'nı kazanarak onları sevindirmek istediklerini söyledi

21 Nisan 2009 03:00


Fortis Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılşamada gol sesi çıkmazken rövanşın ilk ayağında Fenerbahçe rakibini 3-1 mağlup ettiğininden dolayı adını finale yazdırdı

İlk yarısı durgun ikinci yarısı çok keyifli geçen karşılaşma sonrası mikrofonlara konuşan Selçuk Şahin sezon içersinde Sarı-Lacivertli taraftarları çok üzdüklerini ve Fortis Türkiye Kupası'nı kazanarak onları sevindirmek istediklerini söyleyerek sölerine başladı.

Selçuk maçla ilgi, "güçlü, lider ve zinde bir takıma karşı sahaya çıktık. Bizim moralimiz bozuktu ama bu maçın sezonun en önemli maçı olarak sahaya biliyorduk. İlk maçın avantajını korumaya ve sadece gol yememeye çalıştık. Kontra atakla gol bulmak istedik" dedi.

Fenerbahçe'nin son haftalardaki düşüşü için "şu an baktığınızda çok fazla eksğimiz var, takımda sürekli oynayan 6 oyuncu bugün yoktu. Sahada istediklerimizi çok fazla yapamıyoruz. Hiç istemediğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz, heralde moral bozkuluğunun sebebidir. Lig için kesin birşey sölemek zor fakat bu kupa bizim için çok önemliydi ve arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler." dedi.

Selçuk kupada finalinde Beşiktaş ile karşılşamak istediklerini, kupayı onların elinden almanın çok daha zevkli olacağını söyleyerek sözlerini tamamladı.

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