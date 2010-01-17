Beşiktaş'tan kupa erken veda

T24 -

Son 7 maçında galibiyeti yok

Maçtan sonra saha içinde tartışma

Maçtan notlar

Necip ilk kez ilk 11'de

Kadroda 5 değişiklik

Yusuf ve Uğur kadroda yok

Maçtan dakikalar

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 49. dakikada İskender Alın kaydetti. Büyükşehir Belediyespor bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükselterek grupta liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ise puansız olarak son sırada bulunuyor.(D) Grubu'nda ilk olarak deplasmanda Manisaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, ardından Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Son olarak bu maçta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a da 1-0 yenilen “Kara Kartallar” puansız olarak grubun son sırasında yer aldı. Böylelikle siyah-beyazlı ekip gruptan çıkma şansını yitirmiş oldu.Beşiktaş, kupadaki son maçını BJK İnönü Stadı'nda Konya Şekerspor ile oynayacak.Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a yenilerek üst üste 7. resmi maçında da galibiyet yüzü görememiş oldu.Resmi maçlardaki son galibiyetini 29 Kasım'da ligdeki Sivasspor maçında alan Beşiktaş, daha sonra sırasıyla Diyarbakırspor, CSKA Moskova, Manisaspor, Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Manisaspor, Kasımpaşa ve son olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.Son 7 resmi maçta 2 kez sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 5 kez de mağlup oldu.Bu arada siyah-beyazlılar, son 4 resmi maçlarında da sahadan yenilgiyle ayrıldı.Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından saha içinde Beşiktaşlı Serdar Özkan ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Gökhan Süzen arasında tartışma yaşandı.İki futbolcu birbirinin üzerine yürürken, soyunma odasına doğru giden İbrahim Kaş da geri koşarak olaya dahil oldu. Ancak iki takım oyuncuları araya girerek olayın büyümesini engelledi ve olayı yatıştırdı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Beşiktaş arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına taraftarlar ilgi göstermezken tribünler boş kaldı.İstanbul'daki soğuk ve yağışlı havanın yanı sıra Atatürk Olimpiyat Stadı'nın şehir merkezine uzaklığı nedeniyle tribünlerde çok az sayıda taraftar yer alırken, karşılaşmadaki görevlilerin sayısı neredeyse taraftarlardan daha fazlaydı.76 bin 92 seyirci kapasitesi bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 300 sporsever tribünlerden takip etti.Beşiktaş'ın genç futbolcusu Necip Uysal, ilk kez resmi bir maçta siyah-beyazlı formayla ilk 11'de sahaya çıktı.Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından ilk 11'de sahaya sürülen genç futbolcu, orta sahada görev aldı.Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosundan 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.İbrahim Üzülmez'in yerine İsmail, Nihat'ın yerine Holosko, Uğur'un yerine Fink, sakat olan İbrahim Toraman'ın yerine Sivok, Yusuf'un yerine de Necip forma giydi.Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rüştü, Hakan, Ferrari ve İbrahim Toraman'ın yanı sıra Yusuf ve Uğur da kadroya alınmadı.Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Korcan, Rıdvan, Nihat, Nobre, Tabata, İbrahim Üzülmez ve Serdar yer aldı.8. dakikada Tello, sağ çaprazda kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Ernst'e topu bıraktı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.26. dakikada Ernst'in pasında ceza alanı önünde topla buluşan Holosko'nun şutunda, top savunmaya çarparak üstten kornere gitti.39. dakikada Tello'nun pasında ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Bobo'nun güzel vuruşunda, kaleci Hasagiç aynı güzellikte topu kornere tokatladı.40. dakikada ani gelişen İstanbul Büyükşehir Belediyespor atağında, sağ çaprazda topla ceza alanına giren Ali, yerden sert vurdu, kaleci Ramazan ayağıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.41. dakikada Ekrem'in sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Holosko'nun kafasından seken topa kaleciden önce Fink müdahale etti. Üst direğe çarpıp oyun alanına dönen topu kaleci Hasagiç kontrol etti.Mücadelenin ilk yarısı da 0-0 beraberlikle tamamlandı.47. dakikada sağdan ceza alanına giren İskender kaleci Ramazan ile ceza alanı içinde karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtmak istediği topa Ramazan yükselerek sahip oldu.48. dakikada rakip savunmayı az adamla yakalayan Beşiktaş, önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Ernst'in pasında sağda ceza alanı önünde müsait durumda topla buluşan Ekrem, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta attı.49. dakikada Serhat'ın pasında savunmanın arasında topla buluşan İskender, ceza alanına girer girmez kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.