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Spor

BEŞİKTAŞ'TAN ''KORSAN'' ÜRÜNLE MÜCADELE İSTANBUL (A.A)

06 Ağustos 2010 21:05

-BEŞİKTAŞ'TAN ''KORSAN'' ÜRÜNLE MÜCADELE İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - Beşiktaş Kulübü avukatlarının, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte dün akşam saatlerinde BJK İnönü Stadı çevresinde korsan ürün satıcılarına baskın yaptığı bildirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Futbol Takımı'nın Viktoria Plzen ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının öncesinde kulüp avukatları ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, BJK İnönü Stadı çevresinde korsan ürün satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda BJK İnönü Stadı etrafında ve Kabataş İskelesi civarında satış yapan birçok korsan ürün satıcısı gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda yaklaşık 250 adet atkı, forma ve bilekliğe el konularak satıcılar hakkında yasal işlem başlatıldı. Beşiktaş Kulübü, internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, ''Korsana Hayır' kampanyasının kulübümüz açısından önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Gerçek Beşiktaşlı lisanslı ürün kullanır'' ifadelerine yer verdi.

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