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Spor

Beşiktaş'tan 'kavga' açıklaması

"Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir"

02 Ekim 2017 03:37

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasının ardından Beşiktaşlı futbolculardan Anderson Talisca ve Caner Erkin'in birbirine 'uçan tekme' ve 'kamçılarla' saldırdığı iddia edildi.

Beşiktaş Kulübü, bu iddia üzerine resmi sitesi yoluyla şu açıklamayı yaptı: 

"Basın yayın organlarında Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca'nın soyunma  odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır.

Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Ne olmuştu?

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programının yorumcularından Ahmet Çakar, Caner ve Talisca'nın Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında birbirlerine uçan tekme ve kamçılarla saldırdıklarını ileri sürmüştü. Çakar'ın iddiasına göre Caner, Talisca'ya Türkçe küfretmiş; Talisca ise Caner'e uçan tekme ve kamçıyla saldırmıştı.

Beyaz TV yorumcularından Sinan Engin'e WhatsApp yoluyla ulaşan Caner, tartışmayı doğrulamış ancak söylendiği kadar şiddetli olmadığını, sıradan bir tartışma olduğunu ifade etmişti.

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